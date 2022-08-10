Аравійці безкоштовно віддали Усику права на показ в Україні реваншу з Джошуа

Півтора тижня залишилося до проведення реваншу між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем цих поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Раніше повідомлялось, що Усик відзначився однією благодійною акцією, викупивши права на трансляцію, щоб зробити цю трансляцію безкоштовною для глядачів на території України.

Та аравійці не дали Усику цього зробити. Натомість організатори івенту в Джидді віддали нашому боксеру права на трансляцію безкоштовно.

"Він спробував викупити права на трансляцію, але отримав їх безкоштовно. Він зробив бій безкоштовним для перегляду на MEGOGO, своєму Youtube каналі та телеканалі "Суспільне", - цитує промоутера українця Олександра Красюка xsport.ua.