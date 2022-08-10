Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
ГоловнаСпорт

Аравійці безкоштовно віддали Усику права на показ в Україні реваншу з Джошуа

Жест підтримки від організаторів бою.

Аравійці безкоштовно віддали Усику права на показ в Україні реваншу з Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: МАРК РОБИНСОНMATCHROOM

Півтора тижня залишилося до проведення реваншу між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем цих поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Раніше повідомлялось, що Усик відзначився однією благодійною акцією, викупивши права на трансляцію, щоб зробити цю трансляцію безкоштовною для глядачів на території України.

Та аравійці не дали Усику цього зробити. Натомість організатори івенту в Джидді віддали нашому боксеру права на трансляцію безкоштовно.

"Він спробував викупити права на трансляцію, але отримав їх безкоштовно. Він зробив бій безкоштовним для перегляду на MEGOGO, своєму Youtube каналі та телеканалі "Суспільне", - цитує промоутера українця Олександра Красюка xsport.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також