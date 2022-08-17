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Стало відоме місце проведення матчу Україна - Шотландія в Лізі націй

Команда Олександра Петракова прийме шотландців у Польщі.

Стало відоме місце проведення матчу Україна - Шотландія в Лізі націй
Фото: УАФ

У рамках шостого туру Ліги націй збірна України зустрінеться зі збірною Шотландії.

Пресслужба УАФ оголосила місце проведення цього поєдинку.

Матч проти "тартанової армії" пройде в польському Кракові на арені ім. Юзефа Пілсудського.

Зустріч відбудеться 27 вересня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, команда Олександра Петракова очолює турнірну таблицю Ліги В1. Після 3 проведених матчів в активі нашої збірної 7 очок.

На 1 очко після такої кількості проведених матчів відстають шотландці.

Збірні Ірландії та Вірменії провели на матч більше і мають в активі 4 та 3 очки відповідно.

Додамо, два своїх наступних поєдинки збірна України проведе у гостях – 21 вересня проти Шотландії та 24 вересня – проти вірмен.

Нагадаємо, Петраков зробив заяву про підготовку збірної України до осінніх матчів.

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