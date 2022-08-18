"Кривбас" заявив на сезон стадіон в Кривому Розі

Резервним стадіоном для підлеглих Юрія Вернидуба буде арена ім. Баннікова в Києві.

Новачок Української прем’єр-ліги сезону-2022/23 криворізький "Кривбас" заявив на новий сезон стадіон "Гірник" у Кривому Розі і резервний – імені Баннікова в Києві, передає заяву віцепрезидента клубу Артема Гагаріна Tribuna.com.

Однак поки невідомо, чи дозволять команді проводити домашні матчі в рідному місті, яке знаходиться поруч з лінією фронту.

Перший матч у новому сезоні УПЛ підопічні Юрія Вернидуба проведуть 23 серпня на виїзді проти "Колоса".

Перший домашній матч "Кривбас" повинен провести 3 вересня.