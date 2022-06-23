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CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики

Спортивний арбітражний суд скасував рішення Міжнародної федерації важкої атлетики.

Фото: EPA/UPG

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Федерації важкої атлетики Росії (ФТАР) на рішення про відсторонення росіян від участі у виборах в керівні органи Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу CAS.

IWF відсторонила кандидатів від Росії від участі у виборах. На посаді президента організації, віцепрезидента, генсекретаря і члена виконкому претендував президент ФТАР Максим Агапітов.

Суд прийняв рішення, що підстав для відсторонення російських кандидатів від виборів немає.

Нагадаємо, що за підсумками минулого в Тирані (Албанія) чемпіонату Європи-2022 збірна Україна стала другою в загальному заліку.

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