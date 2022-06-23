Сестри Алексіїви здобули для Украъни чергові медалі чемпіонату світу з водних видів спорту

У столиці Угорщини Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту. Сьогодні відбувся фінал у довільній програмі дуетів в артистичному плаванні.

Україну в цьому змаганні представляли сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Українкам з результатом 94.1667 бали вдалося посісти друге місце.

А чемпіонками світу став дует із Китаю Ван Люї/Ван Цяньї (95.5667). Трійку найкращих замкнули представниці Австрії Анна-Марія Олександрі та Ейріні-Марина Олександрі (92.8000).

Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання.

Довільне соло, дуети.

Китай (Ван Люї та Ван Цяньї) - 95.5667 Україна (Марина та Владислава Алексіїви) – 94.1667 Австрія (Анна-Марія Олександрі та Ейріні-Марина Олександрі) – 92.8000.

Варто зазначити, що сестри Алексіїви вже вигравали медаль на цьому чемпіонаті світу. Раніше дівчата стали також другим у технічній програмі дуетів.