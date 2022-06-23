Сестри Алексіїви здобули для Украъни чергові медалі чемпіонату світу з водних видів спорту

У столиці Угорщини Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту. Сьогодні відбувся фінал у довільній програмі дуетів в артистичному плаванні.
Україну в цьому змаганні представляли сестри Марина та Владислава Алексіїви.
Українкам з результатом 94.1667 бали вдалося посісти друге місце.
А чемпіонками світу став дует із Китаю Ван Люї/Ван Цяньї (95.5667). Трійку найкращих замкнули представниці Австрії Анна-Марія Олександрі та Ейріні-Марина Олександрі (92.8000).
Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання.
Довільне соло, дуети.
- Китай (Ван Люї та Ван Цяньї) - 95.5667
- Україна (Марина та Владислава Алексіїви) – 94.1667
- Австрія (Анна-Марія Олександрі та Ейріні-Марина Олександрі) – 92.8000.
Варто зазначити, що сестри Алексіїви вже вигравали медаль на цьому чемпіонаті світу. Раніше дівчата стали також другим у технічній програмі дуетів.