Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award

Експерти відзначили виступ українців на зимових Іграх-2022 у Пекіні.

Паралімпійська збірна України стала переможцем церемонії The Visa Award за самий надихаючий момент на зимових Паралімпійських іграх-2022, повідомляє xsport.ua.

Також нагороду The Visa Award отримав нідерландський ковзаняр Кай Вербей.

За дві нагороди організатори виплатять по $50 тисяч Національному спортивному комітету України та нідерландському осередку ЮНІСЕФ.

Відзначимо, що Visa додатково передасть $50 тисяч в фонд солідарності МОК і НОК України.

Нагадаємо, збірна Українці в Пекіні-2022 посіла друге місце в медальному заліку.