Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award

Паралімпійська збірна України стала переможцем церемонії The Visa Award за самий надихаючий момент на зимових Паралімпійських іграх-2022, повідомляє xsport.ua.
Також нагороду The Visa Award отримав нідерландський ковзаняр Кай Вербей.
За дві нагороди організатори виплатять по $50 тисяч Національному спортивному комітету України та нідерландському осередку ЮНІСЕФ.
Відзначимо, що Visa додатково передасть $50 тисяч в фонд солідарності МОК і НОК України.
Нагадаємо, збірна Українці в Пекіні-2022 посіла друге місце в медальному заліку.