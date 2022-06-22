Хавбек "Динамо" відмовився повертатися в Україну і залишиться в Бразилії

Бразильський вінгер "Динамо" Вітіньо вирішив залишитися в себе на батьківщині і продовжить виступати за "Атлетіко Паранаенсе" до літа 2023 року, повідомляє ge.globo.

Футболіст скористався правом зупиняти дію контрактів із українськими клубами, яке надала ФІФА.

Орендна угода Вітіньо з бразильським клубом закінчувалася цього літа. Його контракт із "Динамо" розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, минулого літа "Динамо" викупило Вітіньо у "Атлетіко" за 6 млн. євро.

На рахунку 23-річного футболіста 3 голи у 13 матчах за киян.

У сезоні 2022 року Вітіньо відзначився однією результативною передачею в 10 матчах "Атлетіко" у всіх турнірах.