У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
ГоловнаСпорт

Хавбек "Динамо" відмовився повертатися в Україну і залишиться в Бразилії

Вітіньо скористався правом продовжити оренду в "Атлетіко Паранаенсі".

.

Хавбек "Динамо" відмовився повертатися в Україну і залишиться в Бразилії
Вітіньо
Фото: ФК "Динамо"

Бразильський вінгер "Динамо" Вітіньо вирішив залишитися в себе на батьківщині і продовжить виступати за "Атлетіко Паранаенсе" до літа 2023 року, повідомляє ge.globo.

Футболіст скористався правом зупиняти дію контрактів із українськими клубами, яке надала ФІФА.

Орендна угода Вітіньо з бразильським клубом закінчувалася цього літа. Його контракт із "Динамо" розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, минулого літа "Динамо" викупило Вітіньо у "Атлетіко" за 6 млн. євро.

На рахунку 23-річного футболіста 3 голи у 13 матчах за киян.

У сезоні 2022 року Вітіньо відзначився однією результативною передачею в 10 матчах "Атлетіко" у всіх турнірах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також