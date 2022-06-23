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Україна виграла п'яту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Марта Федіна втретє піднялася на п'єдестал.

Україна виграла п'яту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Марта Федіна
Фото: facebook.com/ukrsynchro

У Будапешті (Угорщина) триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту. Напередодні відбувся фінал довільного соло в артистичному плаванні.

Знову на п'єдесталі опинилася українка Марта Федіна. Цього разу 20-річна харків'янка зуміла показати другий результат.

Переможницею фіналу стала представниця Японії Юкіко Інуї, а третє місце посіла спортсменка із Греції Євангелія Платаніоті.

Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання. Довільне соло.

  1. Юкіко Інуї (Японія) – 95,3667 бала
  2. Марта Федіна (Україна) – 93,8000.
  3. Євангелія Платаніоті (Греція) – 91,7667.

Нагадаємо, Федіна виграла вже три нагороди на турнірі. До цього українка завоювала "срібло" в технічному соло з артистичного плавання та здобула "золото" у командній комбінації.

Варто зазначити, що для України це вже п'ята медаль на чемпіонаті світу.

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