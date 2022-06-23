Україна виграла п'яту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

У Будапешті (Угорщина) триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту. Напередодні відбувся фінал довільного соло в артистичному плаванні.

Знову на п'єдесталі опинилася українка Марта Федіна. Цього разу 20-річна харків'янка зуміла показати другий результат.

Переможницею фіналу стала представниця Японії Юкіко Інуї, а третє місце посіла спортсменка із Греції Євангелія Платаніоті.

Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання. Довільне соло.

Юкіко Інуї (Японія) – 95,3667 бала Марта Федіна (Україна) – 93,8000. Євангелія Платаніоті (Греція) – 91,7667.

Нагадаємо, Федіна виграла вже три нагороди на турнірі. До цього українка завоювала "срібло" в технічному соло з артистичного плавання та здобула "золото" у командній комбінації.

Варто зазначити, що для України це вже п'ята медаль на чемпіонаті світу.