Головне за ніч. Неділя, 21 серпня

Бої на Донбасі та півдні, ракетний удар по Одещині, вибухи в Криму і в Підмосков’ ї, перемога Усика над Джошуа.

Ніч була значно тривожнішою за попередню, сирени знову лунали по всій Україні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія обстрілює Харківщину, на Донбасі та півдні тривають бої. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Миколаївському напрямку ворог веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Російська Федерація втратила на війні в Україні вже 45 200 солдатів. За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 300 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та на Миколаївському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі. Він уточнив, що є влучання в зерносховище. "Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - додав Братчук.

ЗСУ за минулу добу відбили 13 атак росіян на Бахмутському напрямку. Окупанти в Херсоні готують концерт до дня прапора Росії.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше — в нашій новині.

Уночі майже за 3 кілометри від південного узбережжя Криму в районі Алупки пролунали вибухи.

“…в Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни”, – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у матчі-реванші.

“Чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO залишаються вдома. Вітаємо всіх українців!!!” – йдеться у повідомленні Федерації боксу України.

Боксерський поєдинок відбувся у місті Джедда в Саудівській Аравії.

Спортсмена привітав президент України Володимир Зеленський.

У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого, згідно з інформацією низки медіа, перебувала Дар’я Дугіна, донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

Про це повідомило державне інформагентство окупантів ТАСС. “Автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado" вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водій загинула, повідомили нам у правоохоронних органах”, – йдеться у повідомленні.

Європейський бюджетний перевізник Wizz Air через критику призупинив плани щодо відновлення рейсів із Москви до Абу-Дабі.

Business as usual не вийшов. Щоправда, в своїй заяві про відкладення рейсів до подальшого повідомлення Wizz Air не згадала негативну реакцію в соціальних мережах, згадавши лише про “обмеження в ланцюжку постачання галузі”, хоча критики закликали навіть до бойкоту авіакомпанії.

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