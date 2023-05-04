Промоутер підтвердив переговори у Саудівської Аравії щодо боїв Усик – Ф'юрі, Джошуа – Вайлдер

Промоутер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) Едді Гірн після відвідування Саудівської Аравії заявив, що найближчим часом чотири боксери отримають офіційні пропозиції щодо участі у великому вечорі боксу у грудні.

На Близькому Сході можуть пройти бої за абсолютну корону між чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також двома колишніми чемпіонами Джошуа та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 KO).

Гірн зазначив, що організаторам потрібно окремо домовитись з кожним боксером.

"Можу сказати за наш бій. Нам кажуть, що Вайлдер у справі. Джошуа, загалом, теж у справі. Конкретні пропозиції для всіх боксерів будуть на тижні.

Джошуа на 100% готовий виходити на Вайлдера", - цетує Гірна Boxingnews.