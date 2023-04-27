Промоутер Усика "сприйняв із ентузіазмом" намір провести бій із Дюбуа в Польщі

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк підтвердив, що сторона українця справді розглядає варіант проведення поєдинку з чемпіоном WBA (Regular) Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО)в Польщі.

"У нас був варіант, який все ще залишається можливим, провести цей бій у Великій Британії. Ми також говорили про Близький Схід. Однак під час розмови виникла думка: а чому б не в Польщі? Адже українців у цій країні величезна кількість - лише офіційно зареєстровано три мільйони. І багато хто міг би приїхати на такий захід прямо з України.

Із огляду на нинішні обставини, Польща для нас уже дещо інша Польща, ніж раніше. Сьогодні українці бачать Польщу як найближчого партнера. Перші, хто на початку війни, у дуже важкий час, подали нам руку допомоги, прийняли біженців, надали найбільшу допомогу і продовжуєте це робити", - цетує Красюка Przeglad Sportowy. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Олександр сприйняв це з великим, справді великим ентузіазмом. Ситуація така, що, починаючи з поєдинку з Кшиштофом Гловацкі, що відбувся в 2016 році, Усик фактично всі поєдинки проводить за кордоном - і як боксер, який не б'ється на вечорах боксу свого промоутера. Відтоді нічого не змінилося - можливо, окрім кількох поєдинків у США. Він хотів би нарешті виступити на батьківщині, що за нинішніх обставин, звичайно, неможливо. Однак є варіант, дуже близький до України. І цей варіант - Польща.

Географічно Польща знаходиться в ідеальному місці. Немає проблем для будь-кого з європейської шенгенської зони дістатися сюди автомобілем, поїздом чи літаком. І швидко, якісно, із використанням чудової інфраструктури. І ось ми підійшли до того моменту, коли почали дуже серйозно розглядати цей варіант", - зазначив промоутер українського чемпіона.