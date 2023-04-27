У Манчестері відбувся визначальний поєдинок за звання чемпіона АПЛ.

У матчі 33-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" вирішувалася доля розподілу золотих медалей. Перед переможцем відчинялися ворота до чемпіонства.

І, схоже, зелене світло засвітилося перед підопічними Хосепа Гвардіоли – дубль Кевіна де Брюйне, а також голи Джона Стоунза та Ерлінга Холанда забезпечили "містянам" велику перемогу – 4:1.

Весь матч у складі гостей відіграв Олександр Зінченко. Українець був малопомітний на полі "Етіхад", як і решта його товаришів по команді, за винятком голкіпера Арона Ремсдейла, який єдиний хто допоміг "Арсеналу" уникнути ще більшої поразки.

"Каноніри" продовжили очолювати турнірну таблицю АПЛ, на 2 очки випереджаючи "МанСіті", але манкуніанці мають 2 матчі у запасі.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Арсенал".