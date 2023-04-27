У матчі 33-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Арсенал" вирішувалася доля розподілу золотих медалей. Перед переможцем відчинялися ворота до чемпіонства.
І, схоже, зелене світло засвітилося перед підопічними Хосепа Гвардіоли – дубль Кевіна де Брюйне, а також голи Джона Стоунза та Ерлінга Холанда забезпечили "містянам" велику перемогу – 4:1.
Весь матч у складі гостей відіграв Олександр Зінченко. Українець був малопомітний на полі "Етіхад", як і решта його товаришів по команді, за винятком голкіпера Арона Ремсдейла, який єдиний хто допоміг "Арсеналу" уникнути ще більшої поразки.
"Каноніри" продовжили очолювати турнірну таблицю АПЛ, на 2 очки випереджаючи "МанСіті", але манкуніанці мають 2 матчі у запасі.