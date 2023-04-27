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"Арсенал" із Зінченком відчинив "МанСіті" двері до чемпіонства.

У Манчестері відбувся визначальний поєдинок за звання чемпіона АПЛ.

"Арсенал" із Зінченком відчинив "МанСіті" двері до чемпіонства.
Олександр Зінченко:так, мабуть, про чемпіонство доведеться забути
Фото: EPA/UPG

У матчі 33-го туру АПЛ "Манчестер Сіті""Арсенал" вирішувалася доля розподілу золотих медалей. Перед переможцем відчинялися ворота до чемпіонства.

І, схоже, зелене світло засвітилося перед підопічними Хосепа Гвардіоли – дубль Кевіна де Брюйне, а також голи Джона Стоунза та Ерлінга Холанда забезпечили "містянам" велику перемогу – 4:1.

Весь матч у складі гостей відіграв Олександр Зінченко. Українець був малопомітний на полі "Етіхад", як і решта його товаришів по команді, за винятком голкіпера Арона Ремсдейла, який єдиний хто допоміг "Арсеналу" уникнути ще більшої поразки.

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"Каноніри" продовжили очолювати турнірну таблицю АПЛ, на 2 очки випереджаючи "МанСіті", але манкуніанці мають 2 матчі у запасі.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Арсенал".

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