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ФФУ подала заяву до Окружного суду Лозанни з вимогою накласти заборону на рішення FIE про допуск росіян

Міжнародна федерація фехтування повернула атлетів з РФ та РБ на спортивні майданчики.

ФФУ подала заяву до Окружного суду Лозанни з вимогою накласти заборону на рішення FIE про допуск росіян
Фото: insidethegames.biz

Федерація фехтування України (ФФУ) подала до Окружного суду Лозанни заяву про вжиття запобіжних заходів у вигляді зупинення виконання рішення Позачергового конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня 2023 року про допуск російських та білоруських атлетів, а також посадових осіб російської та білоруської національних федерацій фехтування до індивідуальних та командних змагань, повідомляє пресслужба ФФУ.

Нагадаємо, що 30 березня ФФУ подала позов в Спортивний Арбітражний Суд (СAS) у Лозанні про скасування рішення FIE про повернення російських і білоруських атлетів до міжнародних турнірів під егідою організації в рамках відбору на Олімпіаду-2024.

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