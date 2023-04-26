ФФУ подала заяву до Окружного суду Лозанни з вимогою накласти заборону на рішення FIE про допуск росіян

Федерація фехтування України (ФФУ) подала до Окружного суду Лозанни заяву про вжиття запобіжних заходів у вигляді зупинення виконання рішення Позачергового конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня 2023 року про допуск російських та білоруських атлетів, а також посадових осіб російської та білоруської національних федерацій фехтування до індивідуальних та командних змагань, повідомляє пресслужба ФФУ.

Нагадаємо, що 30 березня ФФУ подала позов в Спортивний Арбітражний Суд (СAS) у Лозанні про скасування рішення FIE про повернення російських і білоруських атлетів до міжнародних турнірів під егідою організації в рамках відбору на Олімпіаду-2024. Підписуйтесь на наш Google News