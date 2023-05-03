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Срна визнав, що гол "Миная" був чистим.

Суддівська помилка вплинула на остаточний результат матчу "Шахтар" - "Мінай".

Срна визнав, що гол "Миная" був чистим.
Даріо Срна
Фото: terrikon.com

Директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна підбив підсумки скандального матчу з "Минаєм" (1:0) у 24-му турі УПЛ.

Окремо хорватський фахівець зупинився на відсутності системи відеоповторів у матчі.

“Нам завжди важко грати проти "Миная" та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п’ять м’ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол "Миная" був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок”, - цетує Срну sportarena.com.

“Вважаю, всім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше”, - зазначив хорват.

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Нагадаємо, що наприкінці першого тайму за рахунку 1:0 на користь "гірників", головний арбітр зустрічі Микола Балакін не зарахував чистий гол команди Володимира Шарана.

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