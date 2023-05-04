Міжнародний союз велосипедистів допустила росіян до змагань

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) допустив російських велогонщиків до міжнародних змагань в нейтральному статусі, повідомляє sportschau.de з посиланням на пресслужбу UCI.

Спортсмени не повинні мати відношення до армії РФ і органів національної безпеки. Виступати вони можуть тільки в нейтральному статусі – без прапора, гімну і будь-якої іншої символіки країни.

Також спортсмени не повинні висловлювати підтримку (словесно, невербально або письмово) бойовим діям.

До командних змагань російські велогонщики допущені не будуть.

Водночас, UCI заявив, що продовжить надавати фінансову підтримку велоспорту в Україні.