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Міжнародний союз велосипедистів допустила росіян до змагань

Росіяни братимуть участь під нейтральним прапором.

Міжнародний союз велосипедистів допустила росіян до змагань
Фото: uec.ch

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) допустив російських велогонщиків до міжнародних змагань в нейтральному статусі, повідомляє sportschau.de з посиланням на пресслужбу UCI.

Спортсмени не повинні мати відношення до армії РФ і органів національної безпеки. Виступати вони можуть тільки в нейтральному статусі – без прапора, гімну і будь-якої іншої символіки країни.

Також спортсмени не повинні висловлювати підтримку (словесно, невербально або письмово) бойовим діям.

До командних змагань російські велогонщики допущені не будуть.

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Водночас, UCI заявив, що продовжить надавати фінансову підтримку велоспорту в Україні.

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