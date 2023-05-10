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"Шахтар" розглядає проведення домашніх ігор єврокубків в іншому місті

"Гірники" можуть змінити Варшаву на інше місто, а може – і країну.

"Шахтар" розглядає проведення домашніх ігор єврокубків в іншому місті
Фото: Polsat Plus Arena Gdańsk

"Шахтар" може змінити діслокацію проведення домашніх матчів єврокубків, повідомляє xsport.ua.

У цьому сезоні гри проводилися у Варшаві на стадіоні "Легії". Домовитися про нову угоду не вийшло. Крім того, "Легія" повернулася в єврокубки і проводити два матчі поспіль буде проблематично для газону.

Також поляків не влаштували фінансові умови від "гірників". Ймовірно, Варшаву "Шахтар" покине.

Переїхати український клуб може в Гданськ. Новою ареною може стати домашній стадіон "Лехії". Клуб вилетів з Вищої ліги Польщі за підсумками цього сезону.

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Арена в Гданську розрахована на 44 тисячі місць.

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