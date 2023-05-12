НОК Росії поскаржився на те, що висувані МОК критерії ставлять шлагбаум на участь російських спортсменів у змаганнях

Глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що РФ розглядає можливість бойкоту олімпійської кваліфікації, зокрема з фехтування, через критерії Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Міжнародний олімпійський комітет висуває такі критерії, що переважна більшість наших спортсменів та практично всіх керівників національних команд в олімпійських кваліфікаційних та інших змаганнях практично нереальна.

Позиція одностайна, наші фехтувальники братимуть участь лише за рівноправності зі спортсменами інших країн, без надуманих чи неправильних параметрів та інших штучних смуг перешкод", - цитує Позднякова xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що російським шаблісткам, олімпійським чемпіонкам заборонили виступати на міжнародних змаганнях.