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НОК Росії поскаржився на те, що висувані МОК критерії ставлять шлагбаум на участь російських спортсменів у змаганнях

Про це заявив Станіслав Поздняков.

НОК Росії поскаржився на те, що висувані МОК критерії ставлять шлагбаум на участь російських спортсменів у змаганнях
Станіслав Поздняков
Фото: РІА Новини

Глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що РФ розглядає можливість бойкоту олімпійської кваліфікації, зокрема з фехтування, через критерії Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Міжнародний олімпійський комітет висуває такі критерії, що переважна більшість наших спортсменів та практично всіх керівників національних команд в олімпійських кваліфікаційних та інших змаганнях практично нереальна.

Позиція одностайна, наші фехтувальники братимуть участь лише за рівноправності зі спортсменами інших країн, без надуманих чи неправильних параметрів та інших штучних смуг перешкод", - цитує Позднякова xsport.ua.

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Нагадаємо, що російським шаблісткам, олімпійським чемпіонкам заборонили виступати на міжнародних змаганнях.

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