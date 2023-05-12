Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян

Виконком Міжнародної федерації гімнастики (FIG) не скасував відсторонення спортсменів РФ і РБ від турнірів під своєю егідою, повідомляє sport.ua.

"Після повторного розгляду ситуації зі спортсменами і Росії, і Республіки Білорусь виконком FIG вважає, що заходи, вжиті в березні поточного року, мають бути збережені повною мірою без змін. FIG буде постійно відстежувати загальну ситуацію і може переглянути ці заходи залежно від розвитку обставин", – ідеться, зокрема, у релізі організації.

Як відомо, раніше Міжнародний олімпійський комітет ініціював процедуру повернення представників рф і рб до стартів, але за певних умов.