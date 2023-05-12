Україна збілшила своє відставання від Швейцарії в Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Відіграти його за сезон буде практично неможливо.

Напередодні завершився тиждень перших півфінальних матчів єврокубків, за результатами яких суттєвих змін у Таблиці коефіцієнтів УЄФА не відбулося, за винятком того, що Швейцарія ще більше відірвалася від України.

"Базель" сенсаційно обіграв у гостях "Фіорентину" у півфіналі Ліги конференцій (2:1), принісши своїй країні 0,5 бали. Наразі відставання України від Швейцарії становить 2,175 бала.

Усього ж в активі України 5,7 бала цього сезону.

0,8 бала Україна отримала за потрапляння "Шахтаря" до групового раунду Ліги чемпіонів (4 бонусні бали ділимо на ті самі п’ять клубів), ще 0,2 очка заробили для країни "гірники" за потрапляння до 1/8 фіналу Ліга Європи, стільки ж - "Дніпро-1" за вихід з групи Ліги конференцій.

Додадково "Шахтар" приніс Україні 1,6 бала - виграші у "Лейпцига" та "Ренна" в Лізі Європи, дві нічиї з "Селтіком", а також нічиї з "Реалом" та "Феєнордом" у Лізі чемпіонів.

В активі "Динамо" у 12-ти зіграних матчах 4,5 очка або 0,9 бала (три перемоги та дві нічиї).

8 очок або 1,6 бала заробив для України "Дніпро" (три перемоги та дві нічиї).

По 0,2 бали принесли до скарбнички "Зоря" та "Ворскла".