Володар поясу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) 3 грудня на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні зустрінеться з чемпіоном EBU Іваном Менді (47-5-1, 22 KO).
Бій пройде в андеркарді поєдинку чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з співвітчизником Дереком Чісорою..
Напередодні бою український та французький боксери зустрілися та провели традиційну дуель поглядів.
Зазначимо, що кожен із боксерів прийшов на зустріч зі своїм поясом.