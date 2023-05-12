Костюк слідом за Калініною вийшла до третього раунду Italian Open

У другому колі турніру WTA 1000 у Римі перша ракетка України Марта Костюк (№40 WTA) зустрічалася з представницею США Клер Лю (№56 WTA).

Перший сет був виграний українкою з рідкісним, як для стадії такого великого турніру рахунком – 6:0.

Боротьба розгорнулася в другій партії, яка також закінчилася на користь Марти – 6:4.

Це була третя зустріч тенісисток, українка повела – 2:1.

За право вийти до 1/8 фіналу 20-річна киянка посперечається з іспанкою Паулою Бадосою (№35 WTA).

Раніше до третього кола Italian Open вийшла експерша ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA), яка, як і Марта, стартувала на турнірі з другого раунду.