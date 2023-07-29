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Інцидент з Харлан: Міжнародна федерація фехтування скасує рукостискання після поєдинків

Традиційне рукостискання буде замінено привітанням на відстані.

Інцидент з Харлан: Міжнародна федерація фехтування скасує рукостискання після поєдинків
Фото: EPA/UPG

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ініціювала зміну правил після інциденту з українською фехтувальницею Ольгою Харлан та її російською суперницею і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.

Про це інформує La Reppublica.

"На конференції, яка санкціонувала угоду між Харлан і федерацією, FIE оголосила, що інцидент у четвер змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання наприкінці поєдинку буде негайно замінено привітанням на відстані, що дасть змогу українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються в нейтральному статусі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест росіянки, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. 

Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

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