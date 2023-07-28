Федерація фехтування України готує апеляцію на дискваліфікацію Харлан

Національна федерація фехтування України (НФФУ) готує апеляцію на рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан із чемпіонату світу-2023 в Мілані за відмову потиснути руку росіянці Анни Смірнової після поєдинку 1/32 фіналу, повідомляє пресслужба НФФУ.

Це буде зроблено для того, щоб українська спортсменка змогла виступити в командному турнірі з жіночої шаблі на турнірі.

"Федерація фехтування України підтримує олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан і глибоко обурена діями Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка позбавила нашу провідну шаблістку, лідера національної збірної можливості продовжувати боротьбу за нагороди на чемпіонаті світу у Мілані.

Сьогодні, 27 липня, під час особистих змагань в жіночій шаблі українка Ольга Харлан чесно і переконливо виграла свій бій в 1/32 у нейтральної спортсменки Анни Смірнової (15:7). Але була дискваліфікована постфактум на підставі протесту останньої через нібито відсутність "прояву поваги".

Федерація фехтування України готує апеляцію на рішення про дискваліфікацію і зробить усе можливе, щоб Ольга Харлан змогла виступити у командному турнірі у жіночій шаблі на чемпіонаті світу у Мілані", - ідеться в заяві НФФУ.