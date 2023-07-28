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Несподіваний поворот: Продивус відмовився від посади президента ФБУ

Функціонер анонсував проведення нових виборів.

Несподіваний поворот: Продивус відмовився від посади президента ФБУ
Володимир Продивус
Фото: РБК Україна

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус на своїй сторінці у Facebook повідомив, що не планує працювати на своїй посаді.

Функціонер анонсував проведення нових виборів президента ФБУ, у яких не братиме участі.

"Федерація боксу України - організація з багаторічною історією. Це не просто історія юридичної особи, хоча репутація юридичної особи теж має велике значення, а сукупна історія всіх людей, які будували, розвивали та підтримували бокс у нашій країні.

Тому цілком логічно, що коли в Україні за рахунок незаконних дій реалізувалося рейдерське захоплення Федерації боксу, юристи та правоохоронні органи не залишилися осторонь. Ми витратили декілька років на судові процеси, які завершилися рішенням суду на нашу користь!

Справедливості знайшлося місце! Хочу також підкреслити особливу роль Міністерство юстиції України та міністру Денису Малюське за проявлену увагу до цього питання. Радий, що злодіям, організувавшим цю аферу із захопленням Федерації боксу, не вдалося остаточно замарати своїми злочинними діями офіційні структури.

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Особисто я через свою роботу на міжнародному рівні не зможу і не бачу можливим зайняти посаду президента Федерації боксу України.

Але є чимало гідних представників боксерської родини, які мають такі амбіції та компетентність. Про офіційну дату виборів та подальші дії щодо відновлення повноцінної діяльності Ukrainian Boxing Federation буде повідомлено пізніше!

Дякую всім, хто боровся за цей наш позитивний результат", - написав Продивус.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців України помінявся глава Федерації боксу України - замість Кирила Шевченка там значиться колишній голова організації Продивус.

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