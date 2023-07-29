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Російській тенісистці відмовили у в'їзді до Чехії

Тенісистка приїхала на турнір Жіночої тенісної асоціації WTA.

Російській тенісистці відмовили у в'їзді до Чехії
Фото: tsn.ua

Поліція у справах іноземців у аеропорту Праги відмовила у в'їзді до країни однієї з російських тенісисток.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Зазначається, що тенісистка, прізвище котрої не називається, приїхала на турнір Жіночої тенісної асоціації WTA. 

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“Вона була першою учасницею турніру, яка приїхала до Чехії з російським паспортом. На даний момент її більше немає на території Чехії”, – повідомив директор турніру Мирослав Малі.

В свою чергу, МВС Чехії наголосило, що інші тенісистки з Росії та Білорусі на турнір не приїдуть.

“У ситуації, коли Росія вбиває мирних жителів України, не можливо мірятися силами з російськими спортсменами на змаганнях. Тому наш уряд прийняв ухвалу, що забороняє участь російських спортсменів та їх змагання в Чехії. І поліція ухвалу послідовно застосовує. Дякую", - зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Раніше повідомлялось, що уряд Чехії підтримав пропозицію Міністерства освіти заборонити участь російських та білоруських спортсменів на території Чехії. Це стосується як індивідуальних, так і командних змагань.

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