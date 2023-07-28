У російському місті Самара підірвали нафтопереробний завод

Підозрюють працівника НПЗ та ще одну людину.

На території Куйбишевського нафтопереробного заводу, що в місті Самара (РФ) стався вибух.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора, а також депутат держдуми РФ Олександр Хінштейн.

На території НПЗ було закладено вибухівку. В інциденті спершу підозрювали одного зі співробітників заводу. Його силовики затримали в Оренбурзькій області - електрик намагався покинути Росію і податися в Казахстан. Росіяни заявляють, що він раніше приїхав до РФ з України.

Згодом російські телеграм-канали написали про ще одного підозрюваного - уродженця Самарської області.

Нагадаємо, нині в Таганрозі стався вибух. Росіяни звинуватили Україну, мовляв, це її ракета С-200 влучила у центрі міста.

Днями російське міноборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Воно стверджувало, що дрони були знешкоджені засобами радіолокаційної боротьби, однак мер міста заявив, що є пошкодження будівель.