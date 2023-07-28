Трампу висунули нове звинувачення у справі про секретні документи: наказав видалити відео та поширив військовий план

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули три нові звинувачення в справі про секретні документи, зокрема – у розпорядженні співробітнику його клубу Mar-a-Lago видалити записи із камер відеоспостереження, які були потрібні слідчим. Також Трампа звинуватили у поширенні суворо секретного плану особам, які не мали доступу до таємної інформації – це відбулося через декілька місяців після завершення президентського терміну, пише Politico.

Крім того, в справі зʼявився ще один фігурант – працівник Mar-a-Lago, якого звинувачують разом із Трампом та його помічником Уолтом Наутою у знищенні відеозаписів. Всі звинувачення висунув спеціальний прокурор Джейк Сміт.

Трампу висунуто два нові звинувачення у перешкоджанні правосуддю, пов’язані з нібито спробою стерти відео з камери безпеки. Крім того, до нового обвинувального акту додали звинувачення у злочині відповідно до Закону про шпигунство, пов’язане з імовірним володінням планом війни. Тепер йому пред'явлено 32 пункти звинувачення в навмисному зберіганні інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство та вісім пунктів, пов'язаних із нібито спробами перешкодити розслідуванню.

Новий обвинувальний висновок у справі Флориди додає нові подробиці про ймовірне використання Трампом секретного плану війни, який вважається планом нападу на Іран. У ньому стверджується, що 21 липня 2021 року Трамп поділився планом у своєму клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, з двома людьми, які працювали над книгою, написаною колишнім керівником його штабу. У початковому обвинувальному акті прокурори показали, що вони мають запис цієї розмови, але вони ще не висунули звинувачення Трампу у зберіганні документа. У новому обвинувальному акті стверджується, що Трамп також мав секретний план війни в своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Кожне з нових звинувачень у перешкоджанні правосуддю передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Звинувачення в умисному розголошенні секретів державної оборони карається до 10 років позбавлення волі.

У зв’язку з дією федеральних інструкцій щодо призначення покарань і великою кількістю звинувачень, які вже були пред’явлені Трампу, нові звинувачення можуть не суттєво вплинути на кінцевий вирок Трампу.

На початку червня Мінʼюст США висунув колишньому президенту звинувачення в справі про неналежне поводження із секретними документами. Приховування документів є найтяжчим з цих пунктів, воно передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі Трампу може загрожувати близько 400 років ув’язнення. Трамп заперечує, що неналежно поводився із документами.