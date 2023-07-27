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Захід хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, - Мелоні

Джорджа Мелоні та Кевін Маккарті обмінятись поглядами на війну в Україні та її вплив на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки. 

Захід хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, - Мелоні
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні зустрілась зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.  

Про це повідомляє “Голос Америки українською”.

“Багато речей зараз змінюються навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об’єднаний, і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах. Тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у хаосі, в якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити в світі, де ми поважаємо суверенітет та свободу”, - сказала Джорджа Мелоні.

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Вона зауважила, що під час російської агресії зв'язки Італії за США поглибились. 

Джорджа Мелоні та Кевін Маккарті обмінятись поглядами на війну в Україні та її вплив на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки. Також сторони обговорили до стабілізацію та розвиток ситуації у Середземноморському регіоні, зокрема в Африці,  та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Обговорили вонни і наступне італійське президентство у G7.

Мелоні також має намір зустрітися з президентом США Джо Байденом та обговорити,  зокрема, питання співпраці США та Італії у підтримці України та протидії російській війні.

Нагадаємо, Італія доєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. У голосуванні взяли участь 134 депутати. З них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.

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