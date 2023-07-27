Захід хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, - Мелоні

Джорджа Мелоні та Кевін Маккарті обмінятись поглядами на війну в Україні та її вплив на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні зустрілась зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє “Голос Америки українською”.

“Багато речей зараз змінюються навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об’єднаний, і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах. Тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у хаосі, в якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити в світі, де ми поважаємо суверенітет та свободу”, - сказала Джорджа Мелоні.

Вона зауважила, що під час російської агресії зв'язки Італії за США поглибились.

Джорджа Мелоні та Кевін Маккарті обмінятись поглядами на війну в Україні та її вплив на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки. Також сторони обговорили до стабілізацію та розвиток ситуації у Середземноморському регіоні, зокрема в Африці, та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Обговорили вонни і наступне італійське президентство у G7.

Мелоні також має намір зустрітися з президентом США Джо Байденом та обговорити, зокрема, питання співпраці США та Італії у підтримці України та протидії російській війні.

Нагадаємо, Італія доєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. У голосуванні взяли участь 134 депутати. З них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.