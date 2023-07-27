Міністр оборони Росії Сергій Шойгу разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відвідали оборонну виставку, де були представлені балістичні ракети КНДР.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Цього тижня Шойгу та китайська делегація на чолі з членом політбюро Комуністичної партії прибули до Північної Кореї на 70-ту річницю закінчення Корейської війни. Це був перший візит російського міністра оборони до КНДР після розпаду СРСР, тоді як для приймаючої країни приїзд іноземних делегацій знаменує відкриття кордонів вперше після пандемії коронавірусу.

Кім Чен Ин привів Шойгу екскурсію виставкою нових озброєнь та військової техніки.

На фото видно, що на виставці були представлені деякі північнокорейські балістичні ракети в багатовісних транспортних установках. Також, за словами аналітиків, на виставці був представлений новий дрон.

Фото: news.sky.com

Фото: news.sky.com

Нагадаємо, 12 липня КНДР запустила ракету великої дальності після погрози “шокувати” США. Запуск відбувся після звинувачень КНДР у тому, що американські літаки-шпигуни порушили повітряний простір в її економічних зонах.

У квітні Північна Корея провела випробувальний пуск своєї першої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що стало одним із приблизно 12 ракетних випробувань цього року. Аналітики вважають, що міжконтинентальні північнокорейські балістичні ракети можуть літати досить далеко, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів, і, ймовірно, країна розробила ядерні боєголовки, які можна розмістити на ракетах.