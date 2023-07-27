Ірландія навряд чи висловлюватиме співчуття Росії, коли помре Путін, – прем’єр

"Я не міг би собі уявити, що ми будемо на похоронах", – зазначив Лео Варадкар.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що його країна навряд чи висловлюватиме співчуття Росії, коли помре її президент Володимир Путін.

Про це він сказав, коментуючи події 1945 року, коли тодішній міністр закордонних справ Еймон де Валера висловив співчуття Німеччині через смерть Адольфа Гітлера, пише Independent.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи висловить Ірландія подібні співчуття Росії, Варадкар сказав: "Ні. Я так не думаю".

Він також додав, що ірландська делегація навряд чи буде присутньою на похороні російського президента.

"Я не міг би собі уявити, що ми будемо на похоронах", – додав ірландський прем’єр, якому Росія заборонила в’їзд.

Нагадаємо, 19 липня Варадкар приїжджав до Києва. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і оголосив про виділення ще п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги для України і про навчання українських саперів та військових медиків.