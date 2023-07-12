Північна Корея запустила ракету великої дальності після погрози “шокувати” США

Запуск відбувся після звинувачень КНДР у тому, що американські літаки-шпигуни порушили повітряний простір в її економічних зонах.

У середу Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності з найдовшим польотом біля свого східного узбережжя, у той час, як лідери Південної Кореї та Японії мали зустрітися в кулуарах саміту НАТО.

Про це пише Reuters.

Запуск відбувся після звинувачень Північної Кореї у тому, що американські літаки-шпигуни порушили повітряний простір в її економічних зонах. КНДР також засудила нещодавній візит до Південної Кореї американського підводного човна з атомною крилатою ракетою, пообіцявши вжити заходів у відповідь і “шокувати” американців.

За словами головного секретаря кабінету міністрів Японії Хірокадзу Матусно, ракета летіла протягом 74 хвилин на висоті 6000 км та дальності 1000 км, що буде найбільшим часом польоту для північнокорейської ракети.

У квітні Північна Корея провела випробувальний пуск своєї першої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що стало одним із приблизно 12 ракетних випробувань цього року. Аналітики вважають, що міжконтинентальні північнокорейські балістичні ракети можуть літати досить далеко, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів, і, ймовірно, країна розробила ядерні боєголовки, які можна розмістити на ракетах.

Берегова охорона Японії заявила, що балістична ракета приземлилася зранку. Раніше передбачалося, що снаряд впаде за межами Японії, приблизно 550 км на схід від Корейського півострова.

Нагадаємо, у червні Північна Корея провела один із найбільших антиамериканських мітингів за останні роки. Понад 100 тисяч людей несли транспаранти, які обіцяли “знищити американську імперію”.