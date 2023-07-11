Зеленський анонсував у середу перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

"Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - зазначив Президент.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 12 липня заплановане перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Президент зазначив, що на другий день саміту НАТО розглядатимуть питання оборони України.

"Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - повідомив лава держави.

За словами Зеленського, заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Нагадаємо, 11 липня з'явився текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів НАТО засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з РФ, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо прийняття нашої держави.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав.