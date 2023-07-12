Сейм Польщі прийняв резолюцію щодо Волинської трагедії

Нижня палата польського парламенту прийняла резолюцію, якою вшанувала пам'ять жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Польсько-українське примирення, яке роками будували представники обох народів, має включати також визнання провини та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Принципове значення має проведення ексгумацій, належне поховання та вшанування пам’яті всіх жертв геноциду на Східних Кресах (нинішня територія західної України – ред.)”,- йдеться у резолюції.

За цю резолюцію проголосували усі присутні в сесійній залі - 440 депутатів. Жоден не утримався і не був проти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до кінця року Польща хоче підписати з Україною новий договір про добросусідство. Польща хоче, аби це був далекосяжний договір.