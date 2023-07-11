НАТО закликає Росію вивести війська з території Грузії та Молдови, - комюніке Вільнюського саміту Альянсу

Грузія може стати членом Альянсу з ПДЧ, але повинна досягти прогресу в реформах, включаючи ключові демократичні реформи.

НАТО підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії та Молдови в межах їх міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у комюніке Вільнюського саміту Альянсу.

Також НАТО заявляє про підтримку права Грузії та Молдови вирішувати власне майбутнє та курс зовнішньої політики без зовнішнього втручання.

НАТО звернулось до Росії із закликом вивести сили, які вона розмістила в Грузії без її згоди, а також скасувати визнання регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії та припинити їх мілітаризацію, як і спроби насильницького відокремлення їх від решти Грузії шляхом спорудження прикордонних перешкод. Росію закликають вивести війська і з Придністровського регіону Молдови.

Крім того, НАТО підтверджує своє рішення щодо того, що Грузія може стати членом Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ). Зокрема, Грузія повинна досягти прогресу в реформах, включаючи ключові демократичні реформи.

НАТО оголошує також про посилення підтримки Молдови та вітає її зусилля щодо просування демократичних реформ.

Нагадаємо, НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.