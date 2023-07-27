МЗС Китаю на брифінгу отримало десятки запитань про долю ексміністра Цінь Гана. Не відповіло на жодне

Те, що ці запитання були поставлені, не навели навіть в стенограмі.

Під час пресконференції в міністерстві закордонних справ Китаю журналісти поставили десятки запитань про те, куди подівся ексміністр Цінь Ган, що зник місяць тому. Відповіді на жодне з цих питань не було, пише The Guardian.

На щоденній пресконференції преса поставила понад 20 запитань про Гана, але жодне з них навіть не навели в офіційній стенограмі. Прессекретарка Мао Нін отримала запитання про те, чому усунули Гана, де він зараз є, чи залишається він членом Державної ради, чи було його звільнення причиною скасування дипломатичних візитів іноземних делегацій, чи є призначення Ван І тимчасовим, чи не захворів Ган та чи не замішаний він у корупції.

У відповідь на всі запитання прессекретарка порадила ознайомитись із звітом на Xinhua або говорила, що не має інформації. Подальші спроби репортерів переформулювати питання отримали таку ж відповідь.

Фото: EPA/UPG Речниця МЗС Китаю Мао Нін

Державне агентство Xinhua, до якого відсилала речниця МЗС, про Гана написало всього декілька речень: що він звільнений і що лідер КНР Сі Цзіньпін підписав указ, ратифікувавши рішення про це в Постійному комітеті Всекитайських зборів народних представників, писало BBC.

Після звільнення з деяких урядових сайтів видалили біографію, стенограми та пресрелізи, які стосувалися Цінь Гана.

Брифінги в МЗС не транслюються в прямому ефірі, але пізно ввечері публікується запис запитань і відповідей. У вівторок було показано лише сім запитань, усі з китайських державних ЗМІ, і жодне не стосувалося Гана. У МЗС зазначили, що повної стенограми не зобовʼязувались надавати.

Цінь Ган раптово зник після зустрічі 25 червня з посадовцями із Росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнаму. Відтоді на дипломатичних зустрічах замість міністра був Ван І – топдипломат КНР, керівник канцелярії Комісії ЦК Компартії із закордонних справ.

Місяць зникнення міністра обростало чутками, аж поки 25 липня міністром закордонних справ знову не призначили Ван І. Він мав цю посаду з 2013 до грудня 2022, коли був призначений топдипломатом.