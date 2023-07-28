Польща має намір удвічі збільшити кадрову армію, – Качинський

В країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох.

Польща має намір найближчим часом більш ніж вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності "вагнерівців" у Білорусі.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, передає Polskie Radio.

За словами Качинського, в країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох. Шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною.

"Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія", – розповів Качинський.

Він наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

Нагадаємо, 27 липня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Згодом Міністерство національного оборони процитувало Блащака, який сказав, що Польща збільшуватиме чисельність свого війська на сході, аби відповідати на всі загрози.

Також нещодавно країна направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Польщі нападом групи "Вагнера". А тим часом російські найманці розпочали "навчання" білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею.

У Державній прикордонній службі України, що бойовики ПВК, які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.