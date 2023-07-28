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Польща має намір удвічі збільшити кадрову армію, – Качинський

В країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох.

Польща має намір удвічі збільшити кадрову армію, – Качинський
Скріншот відео
Фото: TVP

Польща має намір найближчим часом більш ніж вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності "вагнерівців" у Білорусі.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, передає Polskie Radio.

За словами Качинського, в країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох. Шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною.

"Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія", – розповів Качинський.

Він наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

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Нагадаємо, 27 липня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Згодом Міністерство національного оборони процитувало Блащака, який сказав, що Польща збільшуватиме чисельність свого війська на сході, аби відповідати на всі загрози.

Також нещодавно країна направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Польщі нападом групи "Вагнера". А тим часом російські найманці розпочали "навчання" білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею.

У Державній прикордонній службі України, що бойовики ПВК, які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.

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