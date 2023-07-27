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Шойгу передав Кім Чен Ину листа від Путіна, сторони обговорили взаємну оборону

Лідер КНДР "очікує від російської армії “великих результатів” у своїй боротьбі за побудову сильнішої нації".

Шойгу передав Кім Чен Ину листа від Путіна, сторони обговорили взаємну оборону
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і міністр оборони Росії Сергій Шойгу
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергієм Шойгу передав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ин листа від президента Путіна та провів перемовини, зокрема про взаємну оборону.

Про це пише Bloomberg.

Кім, зі свого боку, заявив, що очікує від російської армії “великих результатів” у своїй боротьбі за побудову сильнішої нації, повідомила найбільша газета Північної Кореї Rodong Sinmun.

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Окрім російської делегації, на захід прибула китайська група на чолі з Лі Хунчжуном, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю. Посли двох найважливіших партнерів Північної Кореї у сфері безпеки стали першими іноземними делегаціями, які відвідали державу після того, як Кім Чен Ин закрив кордони близько трьох років тому на початку пандемії.

Святкування відбуваються у вирішальний час для Кіма, який прагне послабити прикордонний контроль, який загальмував економіку КНР. Він також шукає підтримки від своїх впливових друзів у Москві та Пекіні, щоб нівелювати ефект нових санкцій. Північна Корея також посилює свою програму ядерної зброї, спрямовану на завдання ударів по США та їхнім союзникам.

Фото: EPA/UPG

Bloomberg додає, що Кім Чен Чен Ин знайшов нові способи заробити гроші, продаючи боєприпаси Росії. Також відновлюється торгівля з Китаєм, історично найбільшим торговим партнером Північної Кореї. Рейтингове агентство Fitch Solutions оцінює, що економіка КНДР повернулася до зростання після двох повних років спаду, хоча значні невизначеності залишаються.

Через появу вищого військового чиновника Кремля, відповідального за війну в Україні, Білий дім повторив свої звинувачення в тому, що Північна Корея постачає озброєння Росії.

“Я вважаю, що це свідчить про те, що пан Путін знає, що у нього є власні проблеми з оборонними закупівлями, власні проблеми з інвентарем, що його армія залишається на задньому плані, і він намагається це все посилити”, – сказав на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Росія, найімовірніше, прагне отримати у Північної Кореї артилерійські снаряди, сумісні зі зброєю радянських часів, яку дали російській армії для війни в Україні, додає видання.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Кім провів російському урядовцю екскурсію виставкою озброєнь, де демонструвалися балістичні ракети та безпілотники, здатні нести ядерну зброю.

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