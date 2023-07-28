У Росії різко зросли ціни на труни та кремацію, – росЗМІ

У Росії в червні різко зросли ціни на труни та послуги кремації. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Росстату.

Так, вартість труни зросла на 38% у річному вимірі – з 4923 до 6774 рублів. Ціни на кремацію збільшилися на 36% – з 22349 рублів до 30552 рубля. Найшвидше ціни зростали тільки на таблетки "Но-шпа" (+40%) та поїздки до країн Середньої Азії (+45%), пише The Moscow Times.

Зростання цін на хрести, огорожі та труни пояснють подорожчанням сировини, металу та дерева, у 2-2,5 рази, зокрема через те, що раніше частина матеріалів закуповувалась в Україні.

Через зростання цін росіяни почали економити на похоронах близьких. Більшість надає перевагу встановленню дерев'яного хреста замість кам'яного пам'ятника, який коштує без установки від 30 до 100 тис. рублів. В результаті обсяг російського ринку ритуальних послуг за 2022 рік зріс лише на 5%, що нижче за інфляцію.

Видання "Комерсант" порахувало, що на тлі повномасштабної війни в Україні виторг російських похоронних компаній у 2022 році зріс на 5%, до 86 млрд рублів. При цьому виторг московських похоронних компаній впав на 20%, до 8,4 млрд рублів. Через високі ціни в столиці москвичі почали ховати близьких у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 245 тисяч військових.