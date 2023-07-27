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Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами

На мітингу лунали “Русский корабль, иди на **й" та "Абхазія - це Грузія".

Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Фото: Batumelebi.ge

27 липня о 20:00 в Батумській гавані почалась акція протесту біля круїзного лайнера, який вийшов з Сочі. 

Про це повідомляє видання Netgazeti. 

Мешканці Батумі були обурені, зокрема, телекоментарями російських туристів на кораблі. В них росіяни говорили, що Росія не є окупантами, “ми все ще в Радянському Союзі”, а один із туристів відкрито заявив, що він був в Абхазії, що є порушенням грузинського закону про окуповані території.

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На мітингу лунали “Русский корабль, иди на **й" та "Абхазія - це Грузія". Також громадяни приносили на мітинг фотографії із зображенням Абхазії та серпневої війни. Під час акції увімкнули гімн Грузії.

В свою чергу, на одній із кают корабля вивісили російський прапор, але незабаром його зняли.

Під час акції, близько 21:00, судно вийшло з Батумської гавані.

Фото: Batumelebi.ge

Фото: Batumelebi.ge

Фото: Batumelebi.ge

Фото: Batumelebi.ge

Фото: Batumelebi.ge

Нагадаємо, 19 травня у столиці Грузії Тбілісі відбулись протести через прибуття першого за 4 роки авіарейсу з РФ. Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучення з РФ.

Перед тим 10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.

Російська авіакомпанія "Азимут" із 17 травня матиме змогу здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.

Також грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело. 

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