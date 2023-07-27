Китай допомагає Росії ухилятися від санкцій та, ймовірно, передає військові технології, - розвідка США

Китай став "ще важливішим партнером" Росії після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Китай допомагає Росії ухилятися від західних санкцій і, ймовірно, надає також військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки США (ODNI), передає Reuters.

"КНР надає деякі технології подвійного призначення, які військові Москви використовують для продовження війни в Україні, незважаючи на міжнародний кордон санкцій та експортного контролю", - зазначено у звіті.

Розвідка повідомляє, що митні записи показують - державні оборонні компанії КНР "відвантажують навігаційне обладнання, техніку постановки перешкод та деталі для винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями".

ODNI наголошує, що Китай став "ще важливішим партнером" Росії після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Обидві держави збільшили обсяги двосторонньої торгівлі з розрахунками у юанях, а фінансові установи розширюють використання внутрішніх платіжних систем. Крім того, Пекін наростив імпорт енергоносіїв із Росії, зокрема, нафти і газу, перенаправлених з Європи.

У звіті також заторкнули тему іранських безпілотників.

"Національна розвідка має прагнути розробити та впровадити спільний підхід серед партнерства "П'ять очей" у бік протидії загрозам, що походять від безпілотних літальних апаратів іранського походження", - зазначено у документі.

Нагадаємо, днями Politico повідомило, що Китай таємно надсилає до Росії нелетальне обладнання та спорядження для продовження війни в Україні. Так, російські покупці замовили сотні тисяч бронежилетів і касок у виробника захисного спорядження військового класу Shanghai H Win. Також постачаються безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі.

У комюніке Вільнюського саміту теж звернули увагу на поглиблення співпраці РФ і Китаю. На думку Альянсу, поглиблення стратегічного партнерства між згаданими державами суперечить цінностям та інтересам НАТО. Також блок закликав Китай утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії.