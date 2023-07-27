ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Візія нової країни
Візія нової країни
ГоловнаСвіт

Китай допомагає Росії ухилятися від санкцій та, ймовірно, передає військові технології, - розвідка США

Китай став "ще важливішим партнером" Росії після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Китай допомагає Росії ухилятися від санкцій та, ймовірно, передає військові технології, - розвідка США
Фото: EPA/UPG

Китай допомагає Росії ухилятися від західних санкцій і, ймовірно, надає також військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки США (ODNI), передає Reuters.

"КНР надає деякі технології подвійного призначення, які військові Москви використовують для продовження війни в Україні, незважаючи на міжнародний кордон санкцій та експортного контролю", - зазначено у звіті.

Розвідка повідомляє, що митні записи показують - державні оборонні компанії КНР "відвантажують навігаційне обладнання, техніку постановки перешкод та деталі для винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями".

ODNI наголошує, що Китай став "ще важливішим партнером" Росії після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Обидві держави збільшили обсяги двосторонньої торгівлі з розрахунками у юанях, а фінансові установи розширюють використання внутрішніх платіжних систем. Крім того, Пекін наростив імпорт енергоносіїв із Росії, зокрема, нафти і газу, перенаправлених з Європи.

У звіті також заторкнули тему іранських безпілотників. 

"Національна розвідка має прагнути розробити та впровадити спільний підхід серед партнерства "П'ять очей" у бік протидії загрозам, що походять від безпілотних літальних апаратів іранського походження", - зазначено у документі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, днями Politico повідомило, що Китай таємно надсилає до Росії нелетальне обладнання та спорядження для продовження війни в Україні. Так, російські покупці замовили сотні тисяч бронежилетів і касок у виробника захисного спорядження військового класу Shanghai H Win. Також постачаються безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі.

У комюніке Вільнюського саміту теж звернули увагу на поглиблення співпраці РФ і Китаю. На думку Альянсу, поглиблення стратегічного партнерства між згаданими державами суперечить цінностям та інтересам НАТО. Також блок закликав Китай утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies