За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів, 30 артсистем і 11 безпілотників ворога

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 245 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 244830 (+560) осіб ліквідовано

танків - 4190 (+4)

бойових броньованих машин - 8161 (+14)

артилерійських систем - 4775 (+30)

РСЗВ - 698 (+0)

засоби ППО - 458 (+1)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11)

крилаті ракети - 1347 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11)

спеціальна техніка - 709 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одного – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено вісім ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та п'ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, один район зосередження особового складу, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.