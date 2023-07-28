ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Візія нової країни
Візія нової країни
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів, 30 артсистем і 11 безпілотників ворога

Загалом Росія вже втратила 244 830 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів, 30 артсистем і 11 безпілотників ворога
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 245 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 244830 (+560) осіб ліквідовано
  • танків - 4190 (+4)
  • бойових броньованих машин - 8161 (+14)
  • артилерійських систем - 4775 (+30)
  • РСЗВ - 698 (+0)
  • засоби ППО - 458 (+1)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11)
  • крилаті ракети - 1347 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11)
  • спеціальна техніка - 709 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одного – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено вісім ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та п'ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, один район зосередження особового складу, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies