Бразилія відмовляється екстрадувати ймовірного російського шпигуна до США

Бразильська влада відхилила запит США на екстрадицію росіянина Сергія Володимировича Черкасова. Його звинувачують у в’їзді до США під фальшивою особою для шпигування за американцями перед вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії заявило, що запит США про екстрадицію є безпідставним.

Вони пояснюють це тим, що Верховний суд країни вже схвалив можливу екстрадицію Черкасова до Росії, де його звинувачують у торгівлі наркотиками.

Після того, як Черкасов відбуде бразильський тюремний термін за підробку документів, його екстрадують до Росії.

У липні 2022 року він почав відбувати пом'якшене покарання у вигляді п'яти років і двох місяців.

CNN з посиланням на джерела нагадує, що адміністрація Байдена шукала важливих російських громадян, щоб звільнити двох незаконно затриманих американців - Евана Гершковича та Пола Велана.

Черкасов в'їхав до США у 2018 році під виглядом навчання в аспірантурі у Вашингтоні, під псевдонімом Віктор Мюллер Феррейра. Він видавав себе за сина померлого бразильського громадянина.

Після повернення до Бразилії у 2022 році бразильська влада заарештувала його за звинуваченнями у крадіжці особистих даних і шахрайстві.

Як раніше повідомлялось, Бразилія стурбована тим, що стала притулком для російських шпигунів, які проникають на Захід, і розпочала відповідне розслідування.

У червні 2022 року в Нідерландах викрили російського розвідника Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, видаючи себе за громадянина Бразилії на ім'я Віктор Мюллер Ферейра.