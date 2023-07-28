У російському місті Таганрог стався вибух.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Ударна хвиля вибила вікна у будівлі державного банку, що в центрі міста, здійнявся стовп диму. Епіцентр вибуху припав на художній музей, є пошкодження у сусідньому кафе. На місці вибуху утворилася вирва розміром 5х5 метрів.

Російське Міноборони згодом повідомило, що Україна атакувала Таганрог ракетою С-200, а на місто впали уламки ракети. Ще одну С-200 начебто перехопили в районі міста Азов Ростовської області.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють про 12 потерпілих.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що серед причин вибуху росіяни також називали БпЛА, снаряд, ракету С-300 тощо.

Нагадаємо, днями російське міністерство оборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Воно стверджувало, що безпілотники були знешкоджені засобами радіолокаційної боротьби, однак мер міста заявив, що є пошкодження будівель.

У травні окупанти теж заявляли про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада повідомляла про збиття пʼяти літальних апаратів на підльоті до російської столиці.