У пожежах загинули щонайменше п’ятеро людей. Згоріло 50 тисяч гектарів лісів і рослинності.

Лісові пожежі, від яких потерпає Грецію більше двох тижнів, наразі знаходяться під контролем, але пожежники залишаються в ключових гарячих точках, оскільки сильні вітри все ще становлять загрозу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Розрізнені осередки пожежі гасять", - повідомили у пожежній службі.

Рятувальники кажуть, що наразі не спостерігається активного фронту у трьох найбільших осередках лісових пожеж на Родосі, Корфу та в центральній Греції, які змусили тисячі людей тікати.

Тим не менш, понад 460 пожежників все ще задіяні в цих трьох районах як запобіжний захід.

Зазначається, що через високу температуру, посушливі умови та сильний вітер двотижневе пекло спричинило хаос на піку напруженого літнього туристичного сезону в Греції.

Майже 20 000 людей – переважно туристів – були змушені залишити готелі на Родосі, острові, який найбільше постраждав від пожеж. Цю операцію назвали найбільшою евакуацією в Греції. Раніше цього тижня в деяких районах популярного туристичного місця було оголошено надзвичайний стан.

Згідно з оцінками Афінської обсерваторії, у пожежах загинули щонайменше п’ятеро людей і було спалено майже 50 000 гектарів (123 500 акрів) лісів і рослинності.

Двоє пілотів загинули у вівторок, коли їхній літак-бомбардувальник розбився під час боротьби з вогнем на Евії, а ще три обгорілі тіла були знайдені під час пожеж на Евії та поблизу промислової зони портового міста Волос у центральній Греції.

Міністр екології Греції Вассіліс Кікіліас повідомив, що за цей час спалахнуло 667 пожеж, тобто більше 60 пожеж на день, майже по всій країні. У більшості випадків причиною був людський фактор: або через злочинну недбалість, або умисно.

Нагадаємо, експерти прогнозують зміну туристичних звичок у Європі через все далі більшу спеку. Більше мандрівників вибиратимуть прохолодніші напрямки або братимуть відпустку навесні чи восени.