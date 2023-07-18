Експерти прогнозують зміну туристичних звичок у Європі через все далі більшу спеку

Підвищення літніх температур у південній Європі може спровокувати тривалу зміну туристичних звичок.

Як пише Reuters, більше мандрівників вибиратимуть прохолодніші напрямки або братимуть відпустку навесні чи восени, щоб уникнути екстремальної спеки, прогнозують туристичні організації та експерти.

Дані Європейської туристичної комісії (ETC) показують, що кількість людей, які сподіваються поїхати в Середземноморський регіон у червні-листопаді, вже впала на 10% порівняно з минулим роком, коли спекотна погода призвела до посух і лісових пожеж.

Тим часом інтерес до Чехії, Данії, Ірландії та Болгарії значно зріс. “Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому матимуть більший вплив на вибір мандрівників у Європі”, − сказав Мігель Санс, голова ETC.

Попит на подорожі знову зріс цього літа, оскільки туристи залишили позаду роки пандемічних обмежень, а туристичні компанії кажуть, що спека поки що не спричинила багато скасувань. Британці, зокрема, менше бронюють відпустку вдома, а більше в Середземномор’ї, часто за багато місяців наперед. Але цей баланс може змінитися, оскільки хвилі спеки стануть все більш виснажливими. Вчені давно попереджають, що зміна клімату, викликана викидами CO2 від спалювання викопного палива, зробить погодні явища частішими та смертоноснішими.

Метеорологи прогнозують, що наступного тижня температура може перевищити поточний рекорд Європи в 48,8 градусів, встановлений на Сицилії в серпні 2021 року, що викликає побоювання щодо повторення минулорічних смертей від спеки.

Нагадаємо, Європа та США потерпають від аномальної спеки. В Італії очікують на температуру вище + 42 градусів Цельсія. На Сардинії може бути встановлений рекорд Європи за історію спостережень: +48,8. У Греції 15 липня спека +39. У Німеччині у деяких районах стовпчик термометра піднявся до +37 градусів. У США попередження про небезпечну спеку діють для 110 млн осіб від Каліфорнії до Техасу та Флориди. Подекуди в Аризоні температура вже два тижні тримається вдень на позначці +44.