Понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом, − дослідження

Понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом уперше з того часу, як сім років тому країна вирішила вийти з блоку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування YouGov.

Близько 51% британців заявили соціологічній компанії, що проголосують за те, щоб Великобританія знову стала членом ЄС, а 32% заявили, що залишаться осторонь. Частка прихильників возз'єднання зросла на 11 пунктів із січня 2021 року, коли Brexit офіційно відбувся.

Висновки відображають все більше розчарування британських виборців щодо Brexit, яке викликало багаторічні розбіжності в парламенті.

Британці ще мають побачити обіцяні плоди виходу з ЄС: британські туристи стикаються з довшими чергами в європейських аеропортах, а покупці − з вищими цінами на харчові продукти, викликаними як обмеженнями Brexit для робітників-мігрантів, так і його впливом на ланцюжки поставок. Тим часом торговельна угода зі США, яка вважається одним із головних призів Brexit, навряд чи буде реалізована найближчим часом.

Через сім років після референдуму Великобританія, як і раніше, переживає кризу вартості життя, а інфляція випереджає зростання цін в інших країнах Європи. Тим часом, згідно з аналізом Bloomberg, проведеним раніше цього року, багато регіонів, які проголосували за Brexit, з більшою ймовірністю зіткнуться з дедалі більшим розривом у рівні добробуту та можливостей порівняно з багатшими частинами Великобританії.

Близько 57% британців сказали YouGov, що Великобританія була неправа, проголосувавши за Brexit у 2016 році, що є найвищим показником, зафіксованим соціологічною фірмою. Кожен п'ятий британець, який проголосував за вихід із ЄС у 2016 році, тепер каже, що це було неправильне рішення.

Великобританія приєдналася до Євросоюзу у 1973 році. 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС.