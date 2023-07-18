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Понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом, − дослідження

32% заявили, що залишаться осторонь.

Понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом, − дослідження
Фото: pixabay.org

Понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом уперше з того часу, як сім років тому країна вирішила вийти з блоку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування YouGov.

Близько 51% британців заявили соціологічній компанії, що проголосують за те, щоб Великобританія знову стала членом ЄС, а 32% заявили, що залишаться осторонь. Частка прихильників возз'єднання зросла на 11 пунктів із січня 2021 року, коли Brexit офіційно відбувся.

Висновки відображають все більше розчарування британських виборців щодо Brexit, яке викликало багаторічні розбіжності в парламенті.

Британці ще мають побачити обіцяні плоди виходу з ЄС: британські туристи стикаються з довшими чергами в європейських аеропортах, а покупці − з вищими цінами на харчові продукти, викликаними як обмеженнями Brexit для робітників-мігрантів, так і його впливом на ланцюжки поставок. Тим часом торговельна угода зі США, яка вважається одним із головних призів Brexit, навряд чи буде реалізована найближчим часом.

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Через сім років після референдуму Великобританія, як і раніше, переживає кризу вартості життя, а інфляція випереджає зростання цін в інших країнах Європи. Тим часом, згідно з аналізом Bloomberg, проведеним раніше цього року, багато регіонів, які проголосували за Brexit, з більшою ймовірністю зіткнуться з дедалі більшим розривом у рівні добробуту та можливостей порівняно з багатшими частинами Великобританії.

Близько 57% британців сказали YouGov, що Великобританія була неправа, проголосувавши за Brexit у 2016 році, що є найвищим показником, зафіксованим соціологічною фірмою. Кожен п'ятий британець, який проголосував за вихід із ЄС у 2016 році, тепер каже, що це було неправильне рішення.

Великобританія приєдналася до Євросоюзу у 1973 році. 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС.

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