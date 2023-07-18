Союзники підготували вже більше 60 тисяч українських захисників, - Міллі

Лише США навчили вже 15 тис. бійців з України.

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про кількість українських бійців, котрі пройшли підготовку в країнах-союзниках.

Про це повідомив Укрінформ.

“Для цього контрнаступу коаліція спільно навчила 17 бригадних бойових груп й понад 63 тис. військових”, - сказав Міллі після завершення 14-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Він уточнив, що лише США навчили вже 15 тис. бійців з України, і подальше навчання триває.

Генерал Міллі підкреслив, що це навчання “розвинуло практичні навички та має явний вплив на полі бою”.

Нагадаємо, у країнах ЄС пройшли підготовку вже 24 тисячі українських військових. Заплановано, що до кінця року навчання пройдуть 30 тисяч українських військовослужбовців. Зокрема, у Польщі французькі військові навчили 1600 українських солдатів.