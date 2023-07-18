Російські окупанти вдень 18 липня обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні, 18 липня, російські окупаційні війська вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без постраждалих.

Крім того, сьогодні на Дніпропетровщині кілька разів оголошували тривогу, попереджаючи про небезпеку ворожих ударів.

Нагадаємо, вночі 17 липня росіяни атакували Дніпропетровщину двома "Шахедами". Ворожі безпілотники були знищені силами ПвК "Схід". Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.