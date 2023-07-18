До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев, - КМДА

Зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, від чого деякі з них вже почали засихати.

В Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

У Дніпровському районі Києва,  вздовж просп. Романа Шухевича, невідомі пошкодили понад 100 дерев.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева. Багато з них вже почали засихати”, - зазначили в КМДА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Співробітники КП УЗН Дніпровського району виявили і зафіксували факт пошкодження дерев під час інспекції території. 

Після цього на місце викликали всі відповідні служби, включно із Державною екологічною інспекцією та Нацполіцією.

Столична влада просить звертатися свідків пошкодження дерев вздовж проспекту Романа Шухевича до КП УЗН Дніпровського району за тел. 0445948200, або до Держекоінспекції Столичного округу за тел. 0442091256.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що Пантеон Героїв повинен розміщуватися саме в Києві. Де саме – слід обговорювати з громадою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies