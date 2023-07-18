В Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев, - КМДА

Зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, від чого деякі з них вже почали засихати.

У Дніпровському районі Києва, вздовж просп. Романа Шухевича, невідомі пошкодили понад 100 дерев.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева. Багато з них вже почали засихати”, - зазначили в КМДА.

Співробітники КП УЗН Дніпровського району виявили і зафіксували факт пошкодження дерев під час інспекції території.

Після цього на місце викликали всі відповідні служби, включно із Державною екологічною інспекцією та Нацполіцією.

Столична влада просить звертатися свідків пошкодження дерев вздовж проспекту Романа Шухевича до КП УЗН Дніпровського району за тел. 0445948200, або до Держекоінспекції Столичного округу за тел. 0442091256.

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