Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка долучитись до тестування послуги єВідновлення

Мністр оголосив набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка на Київщині долучитись до тестування послуги єВідновлення.

Про це міністр повідомив у Telegram.

“Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки”, – йдеться в повідомленні.

Міністр закликав долучатися до бета-тесту, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.

Зареєструватись йтеся на тестування можна, якщо ви:

маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в Дії

єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП)

маєте верифікований податковий номер (РНОКПП)

досягли 18 років

Зазначається, що після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Також команда працює над розширенням єВідновлення для майна на тимчасово окупованих територіях.

Долучитися до тесту можна за посиланням.

Зазначається, що раніше в межах єВідновлення запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1400 українців вже отримали кошти, щоб відновити домівки.

Послугу розробили спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Нагадаємо, на початку червня в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.