Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка долучитись до тестування послуги єВідновлення

Мністр оголосив набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні.

Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка долучитись до тестування послуги єВідновлення
Ілюстративне фото: Бородянка
Фото: Андрій Оленін

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка на Київщині долучитись до тестування послуги єВідновлення. 

Про це міністр повідомив у Telegram. 

“Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки”, – йдеться в повідомленні.

Міністр закликав долучатися до бета-тесту, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс. 

Зареєструватись йтеся на тестування можна, якщо ви:

  • маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області
  • попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в Дії
  • єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП)
  • маєте верифікований податковий номер (РНОКПП)
  • досягли 18 років

Зазначається, що після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Також команда працює над розширенням єВідновлення для майна на тимчасово окупованих територіях.

Долучитися до тесту можна за посиланням

Зазначається, що раніше в межах єВідновлення запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1400 українців вже отримали кошти, щоб відновити домівки.

Послугу розробили спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Нагадаємо, на початку червня в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies