Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка долучитись до тестування послуги єВідновлення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка на Київщині долучитись до тестування послуги єВідновлення.
Про це міністр повідомив у Telegram.
“Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки”, – йдеться в повідомленні.
Міністр закликав долучатися до бета-тесту, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.
Зареєструватись йтеся на тестування можна, якщо ви:
- маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області
- попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в Дії
- єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП)
- маєте верифікований податковий номер (РНОКПП)
- досягли 18 років
Зазначається, що після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Також команда працює над розширенням єВідновлення для майна на тимчасово окупованих територіях.
Долучитися до тесту можна за посиланням.
Зазначається, що раніше в межах єВідновлення запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1400 українців вже отримали кошти, щоб відновити домівки.
Послугу розробили спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».
Нагадаємо, на початку червня в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.